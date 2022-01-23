إلغاء جلسة "الكابينيت" الإسرائيلي بسبب كورونا

قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء جلسة “الكابينيت” المقررة اليوم الأحد، وفق ما ذكرت قناة “كان” العبرية.

ووفقا للقناة العبرية، فإن إلغاء الجلسة كان بسبب إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا.

وكان غانتس قد أعلن يوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى فحصا مخبريا أظهر ذلك.

وأعلن غانتس، إصابته بكوفيد-19، في خضم موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد.

وقال غانتس على حسابه عبر تويتر إن فحصه جاء إيجابيا، مؤكدا أنه في حالة جيدة بسبب تلقيه للتطعيم المضاد لكوفيد-19.

وأشار غانتس إلى أنه سيدير مهامه كوزير للدفاع من منزله بعد دخوله للحجر الصحي، مردفا: “حافظ على صحتك واتبع الإرشادات واذهب لتلقي التطعيم”.

وتأتي هذه الإصابة وسط موجة قوية من الوباء تتعرض لها البلاد مدفوعة بمتحور أوميكرون، رغم أن إسرائيل تملك واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصيب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلن في حسابه في تويتر أيضا.