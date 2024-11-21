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إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل.. والسبب؟

منذ 3 ساعات
علم هولندا

علم هولندا

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ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، اليوم الخميس، أن زيارة مقررة لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل أُلغيت، مشيرة إلى أن السبب وراء القرار هو تسريب معلومات سرية عن الزيارة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، من بين آخرين، وقالت هولندا إنها ستلتزم بتنفيذ القرار إذا حضرا إلى البلاد.

في حين، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم، عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قوله “إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر”.

وأدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.

كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن وأعرب عن دعمه لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد “حماس”.

    المصدر :
  • رويترز

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