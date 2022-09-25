إلقاء زجاجة حارقة على السفارة الإيرانية في اليونان

أُلقيت زجاجة مولوتوف، الأحد، على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد.

ونقلت الوكالة عن الشرطة اليونانية قولها إنه في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (10 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.

وكان حوالي 200 شخص تجمعوا بعد ظهر السبت في ميدان سينتاغما في وسط أثينا احتجاجاً على قمع إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.

وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار “قولوا اسمها!”.

وقتل 41 شخصا على الأقل واعتقل مئات في إيران خلال ثماني ليال من التظاهرات احتجاجا على وفاة الشابة، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية.

وتنفي السلطات أي ضلوع في وفاة أميني البالغة 22 عاما، وتندد بالمتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع كل مساء منذ 16 سبتمبر للتعبير عن غضبهم، فتصفهم بأنهم “مثيرو شغب” و”معادون للثورة”.

وتوفيت الشابة الكردية بعدما بقيت ثلاثة أيام في غيبوبة إثر توقيفها في العاصمة الإيرانية بزعم أن “لباسها غير محتشم”.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن عدد القتلى ارتفع إلى 41، كما بث لقطات تظهر “مثيري الشغب” في شوارع شمال وغرب طهران إضافة إلى “بعض المحافظات”، قائلا إنهم أشعلوا النار في ممتلكات عامة وخاصة.