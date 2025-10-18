إليكم أكبر الصفقات العابرة للحدود في القطاع المالي الهندي هذا العام

شهد القطاع المالي في الهند عددا من الصفقات الكبرى هذا العام، من بينها معاملتان نادرتان تتضمنان شراء بنوك أجنبية حصصا كبيرة في بنوك هندية.

وفي الفترة من يناير كانون الثاني وحتى سبتمبر أيلول 2025، أظهرت بيانات شركة جرانت ثورنتون أنه جرى إبرام عمليات دمج واستحواذ بقيمة ثمانية مليارات دولار في أنحاء القطاع المالي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 127 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز الحقائق عن الصفقات الكبرى:

* بنك الإمارات دبي الوطني – بنك آر.بي.إل

يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، شراء 60 بالمئة في بنك آر.بي.إل الهندي الخاص في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وهي أكبر عملية استحواذ خارجية في القطاع المالي الهندي حتى الآن.

وتتيح الصفقة للبنك الإماراتي الوصول إلى شبكة واسعة من الفروع، والتي يعتزم دمجها مع فرعه المحلي.

* مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية – يس بنك

في مايو أيار، اتفقت مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية على الاستحواذ على 20 بالمئة في يس بنك مقابل 1.6 مليار دولار.

واشترت سوميتومو ميتسوي الحصة من مجموعة من البنوك الهندية التي أنقذت البنك المتعثر عام 2020. واشترت حصة إضافية قدرها 4.99 بالمئة في سبتمبر أيلول.

* الشركة العالمية القابضة في أبوظبي – سمان كابيتال الهندية

في وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي على استثمار ما يقرب من مليار دولار لشراء 43.5 بالمئة في سمان كابيتال، وهي شركة إقراض غير مصرفية تركز على قروض الإسكان.

وستطلق الشركة العالمية القابضة عرضا مفتوحا لشراء حصة إضافية قدرها 26 بالمئة للمستثمرين الأفراد وفقا للوائح الاستحواذ الهندية.

وهذا الاستثمار من بين أكبر الاستثمارات في القطاع المالي الهندي غير المصرفي.

* جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة واربورج بينكوس – بنك آي.دي.إف.سي فيرست الهندي

في أبريل نيسان، اتفقت شركة واربورج بينكوس وجهاز أبوظبي للاستثمار على استثمار 877 مليون دولار في بنك آي.دي.إف.سي فيرست الهندي من خلال أسهم تفضيلية قابلة للتحويل.

وستبلغ الملكية المشتركة للمؤسستين معا 15 بالمئة في حال تحويل الأسهم.

* بين كابيتال – مانابورام فاينانس

في مارس آذار، اتفقت شركة بين كابيتال على الاستحواذ على 18 بالمئة في مانابورام فاينانس مقابل 508 ملايين دولار.

وتعتزم بين كابيتال رفع حصتها إلى ما يزيد على 40 بالمئة بعد تقديم عرض مفتوح لشراء أسهم من المستثمرين الأفراد.

ومانابورام فاينانس شركة تمويل رائدة في مجال قروض الذهب ولديها أكثر من 5300 فرع.

* مجموعة باجاج – شركة أليانز

في مارس آذار، أعادت مجموعة باجاج الهندية شراء 26 بالمئة في شركتي باجاج أليانز للتأمين العام المحدودة وباجاج أليانز للتأمين على الحياة المحدودة، من شريكتها في المشروعين المشتركين أليانز مقابل 2.8 مليار دولار، منهية بذلك شراكة استمرت عشرة أعوام.

وبعد ذلك، اتحدت أليانز مع شركة جيو للخدمات المالية المملوكة لشركة ريلاينس لإنشاء شركات للتأمين العام والتأمين على الحياة.