إليكم موعد حضور ترامب اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، نقلا عن وثيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأمريكية في كوانتيكو بولاية فرجينيا يوم الثلاثاء، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من البيت الأبيض بشأن مشاركة ترامب في الاجتماع.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع بيت هيغسيث أهمية التمسك “بروح المقاتل” في مختلف أفرع القوات المسلحة، مشيرين إلى أنه قد يتطرق إلى قضايا أخرى خلال الاجتماع الذي سيستمر ساعة تقريبا.

وتنتشر القوات الأمريكية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

ويحرص هيغسيث في جميع تصريحاته العلنية تقريبا على التشديد على مفهوم “روح المقاتل” وضرورة ترسيخ عقلية قتالية في صفوف الجيش.