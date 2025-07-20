إليكم هذه الحقائق عن قناة "فوكس نيوز" ومن يتابع أخبارها

تحتل قناة “فوكس نيوز”، التي أطلقها روبرت مردوخ في عام 1996، مكانة فريدة في المشهد الإعلامي الأميركي، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى اليمين الأيديولوجي. في حين أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يلجؤون إلى مصادر إخبارية متنوعة ويثقون بها، لا تقترب أي منها من جاذبية قناة فوكس نيوز بالنسبة للجمهوريين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 10 شخصيات سابقة في قناة فوكس نيوز يشغلون مناصب رفيعة في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما يلي 6 حقائق عن قناة فوكس نيوز ومن يتابع أخبارها، استنادا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها مركز بيو للأبحاث.

1/ وفقًا لاستطلاع أجري في مارس/آذار 2025، يقول نحو أربعةٍ من كل 10 أميركيين (38%) إنهم يتابعون أخبار قناة فوكس نيوز بانتظام، وهذا مشابه لنسبة الذين يتابعون أخبار قناة “إيه بي سي” (36%) وقناة “إن بي سي” (35%) بانتظام.

وبينما يقول 37% من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يثقون في قناة فوكس نيوز كمصدر للأخبار، يقول 42% إنهم لا يثقون فيها. وهذا المستوى من عدم الثقة هو الأعلى بين 30 مصدرا إخباريا.

2/ يثق الجمهوريون في قناة فوكس نيوز أكثر من أي مصدر إخباري آخر، في حين أن الديمقراطيين لا يثقون فيها أكثر من أي مصدر آخر. وبين الجمهوريين والمستقلين الميالين للجمهوريين، يقول 56% إنهم يثقون في قناة فوكس نيوز كمصدر للأخبار، في حين أن 21% لا يثقون فيها.

كما أن غالبية الجمهوريين (57%) يقولون إنهم يتابعون أخبار قناة فوكس نيوز بانتظام. وهذا أيضا أعلى بكثير من نسبة الذين يتابعون الأخبار من أي مصدر آخر.

وبين الديمقراطيين والمتعاطفين معهم، يقول 64% إنهم لا يثقون في قناة فوكس نيوز كمصدر للأخبار، أي أكثر من 3 أضعاف نسبة الذين يثقون بها (19%). هذا المستوى من عدم الثقة أعلى بكثير منه في مصادر الأخبار الأخرى، بما في ذلك جو روغان (40%)، وبريتبارت (26%)، ونيويورك بوست (25%)، ونيوزماكس (23%). ومع ذلك، فإن هذا يعكس أيضًا حقيقة أن قناة فوكس نيوز أكثر شهرة من هذه المصادر الأخرى بين الديمقراطيين والبالغين في الولايات المتحدة بشكل عام؛ ولم يُسأل سوى الأشخاص الذين سمعوا عن كل منفذ إعلامي عما إذا كانوا يثقون به أو لا يثقون به.

ورغم أن معظم الديمقراطيين لا يثقون في قناة فوكس نيوز، فإن حوالي واحد من كل خمسة (18%) يقولون إنهم يتابعون الأخبار هناك بانتظام، وهي نسبة مماثلة لنسبة الذين يتابعون الأخبار من صحيفة واشنطن بوست.

3/ على الصعيد الأيديولوجي، يقع متوسط مستهلكي قناة فوكس نيوز إلى يمين متوسط البالغين في الولايات المتحدة، ولكن ليس إلى أقصى اليمين مثل متوسط مستهلكي بعض المصادر الأخرى.

4/ كبار السن في الولايات المتحدة أكثر من الشباب في استخدام قناة فوكس نيوز والثقة بها. ففي حين أن 47% من الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر و45% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا يقولون إنهم يتابعون أخبار قناة فوكس نيوز بانتظام، فإن 32% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا و28% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يفعلون الشيء نفسه. وهذا يتماشى مع نمط أوسع نطاقًا مفاده أن كبار السن أكثر عرضة للحصول على الأخبار من التلفزيون.

الجمهوريون الأكبر سنًا هم الأكثر عرضة للقول إنهم يثقون في قناة فوكس نيوز: 76% من الجمهوريين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يقولون ذلك، مقارنة بـ41% ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا. لا يزيد عدد الديمقراطيين الذين يقولون الشيء نفسه عن واحد من كل خمسة في أي فئة عمرية.

5/ قبل انتخابات 2024 بفترة وجيزة، قال نصف الأميركيين إن قناة فوكس نيوز كانت مصدرًا رئيسيًا (22%) أو ثانويًا (28%) للأخبار السياسية والانتخابية بالنسبة لهم. وهذا مطابق تقريبًا لنسبة الذين قالوا ذلك في نفس الفترة تقريبًا من عام 2020.

في عام 2024، كان الجمهوريون أكثر من ضعف الديمقراطيين في القول إن قناة فوكس نيوز كانت على الأقل مصدرًا ثانويًا لأخبار الانتخابات بالنسبة لهم (69% مقابل 32%).

6/ في عام 2024، كانت قناة فوكس نيوز هي الوسيلة الإعلامية الأكثر شيوعًا التي ذكرها الأميركيون كمصدرهم الرئيسي للأخبار السياسية في سؤال مفتوح. حوالي 13% ذكروا قناة فوكس نيوز؛ بالمقارنة، قال 10% إنهم يتابعون قناة “سي إن إن”، و6% قالوا إنهم يتابعون التلفزيون المحلي، و5% قالوا إنهم يتابعون قناة “إيه بي سي”.

مرة أخرى، كان كبار السن أكثر بكثير من الشباب في تسمية فوكس نيوز كمصدرهم الرئيسي للأخبار السياسية. قال ذلك نحو اثنين من كل 10 بالغين في سن 65 عامًا أو أكثر (22%)، مقارنة بـ5% من البالغين دون سن 30 عامًا.