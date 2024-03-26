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إنترفاكس: إحباط هجوم لمقاتل متحالف مع أوكرانيا في سامارا الروسية

منذ 39 دقيقة
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الثلاثاء 26 آذار/مارس الجاري، أنه أحبط هجوما قام به شريك لفيلق المتطوعين الروس، وهو مجموعة من المقاتلين الروس المتحالفين مع كييف، في منطقة سامارا الروسية.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن المهاجم فجر نفسه بعبوة ناسفة في أثناء القبض عليه.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من المجزرة التي شهدتها موسكو، الجمعة الماضية.

وتحتجز السلطات الروسية 11 شخصاً على صلة بالهجوم الذي نفّذه مسلحون اقتحموا قاعة “كروكوس سيتي هول” حيث أطلقوا النار على الحاضرين ثم أضرموا النار في المبنى، في اعتداء أوقع 139 قتيلاً على الأقل. ويتوقع مسؤولون أن ترتفع حصيلة القتلى، إذ يواصل عناصر الإنقاذ، الثلاثاء، عمليات البحث في الموقع عن جثث ضحايا بينما ما زال 97 شخصاً في المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

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