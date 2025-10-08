الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا: رصد آثار لتلوث إشعاعي في 22 منشأة بمنطقة صناعية

منذ 5 دقائق
إندونيسيا

إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء “إن فرقة العمل الإندونيسية الخاصة المعنية بالتلوث الإشعاعي عثرت على آثار لمادة السيزيوم 137 في 22 منشأة إنتاج بمنطقة صناعية بالقرب من جاكرتا”.

وتم اكتشاف التلوث لأول مرة في دفعة من الروبيان شحنتها شركة بي.إم.إس الإندونيسية إلى الولايات المتحدة في أغسطس آب.

وأجرت إندونيسيا بعد ذلك عمليات مسح شاملة بحثا عن التلوث الإشعاعي في المنطقة الصناعية التي يقع بها مقر الشركة.

وقال المتحدث باسم فرقة العمل بارا حسيبوان للصحفيين “أجرت شركة إنتاج الروبيان بي.إم.إس، عملية إزالة التلوث الإشعاعي بشكل مستقل، وأكدت الوكالة النووية أنها آمنة”.

ولم تكشف فرقة العمل عن أسماء المنشآت الإنتاجية الأخرى، لكنها أكدت أنها ستخضع فورا لإجراءات لإزالة التلوث ستُنفذها الوكالة النووية الإندونيسية.

ووفقا لموقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن السيزيوم 137 هو نظير مشع خطير يدخل البيئة عادة نتيجة التجارب النووية أو بعد حوادث مثل تشيرنوبل وفوكوشيما.

ولا تمتلك إندونيسيا أسلحة نووية أو محطات طاقة نووية مما يشير إلى أن السيزيوم 137 دخل إندونيسيا من الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نوفاك: روسيا ستزيد إنتاج النفط تدريجياً
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. رويترز
"رويترز" عن مصادر: روبيو سيحضر اجتماعاً في باريس لمناقشة خطة غزة
علما اميركا وروسيا
روسيا تتحرك للانسحاب من اتفاقية البلوتونيوم مع أميركا

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!