إندونيسيا: رصد آثار لتلوث إشعاعي في 22 منشأة بمنطقة صناعية

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء “إن فرقة العمل الإندونيسية الخاصة المعنية بالتلوث الإشعاعي عثرت على آثار لمادة السيزيوم 137 في 22 منشأة إنتاج بمنطقة صناعية بالقرب من جاكرتا”.

وتم اكتشاف التلوث لأول مرة في دفعة من الروبيان شحنتها شركة بي.إم.إس الإندونيسية إلى الولايات المتحدة في أغسطس آب.

وأجرت إندونيسيا بعد ذلك عمليات مسح شاملة بحثا عن التلوث الإشعاعي في المنطقة الصناعية التي يقع بها مقر الشركة.

وقال المتحدث باسم فرقة العمل بارا حسيبوان للصحفيين “أجرت شركة إنتاج الروبيان بي.إم.إس، عملية إزالة التلوث الإشعاعي بشكل مستقل، وأكدت الوكالة النووية أنها آمنة”.

ولم تكشف فرقة العمل عن أسماء المنشآت الإنتاجية الأخرى، لكنها أكدت أنها ستخضع فورا لإجراءات لإزالة التلوث ستُنفذها الوكالة النووية الإندونيسية.

ووفقا لموقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن السيزيوم 137 هو نظير مشع خطير يدخل البيئة عادة نتيجة التجارب النووية أو بعد حوادث مثل تشيرنوبل وفوكوشيما.

ولا تمتلك إندونيسيا أسلحة نووية أو محطات طاقة نووية مما يشير إلى أن السيزيوم 137 دخل إندونيسيا من الخارج.