إنشاء محطات طاقة نووية بأنحاء أمريكا بقيمة 80 مليار دولار

قالت ثلاث شركات مشاركة في مشروع لبناء محطات طاقة نووية بأنحاء الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن تكلفة المشروع الذي سيُبنى بالشراكة مع الحكومة الأمريكية ستصل إلى ما لا يقل عن 80 مليار دولار.

وتمثل هذه الخطة واحدة من أكثر الاستثمارات الأمريكية طموحا في مجال الطاقة النووية منذ عقود، وترسخ مساعي الرئيس دونالد ترامب “للهيمنة على الطاقة” المعتمدة على النفط والغاز والفحم والطاقة النووية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه النمو في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقدين.

وبموجب الاتفاق مع شركات وستنجهاوس إلكتريك وكاميكو وبروكفيلد أسيت ماندجمنت، سترتب الحكومة الأمريكية التمويل وتساعد في الحصول على التصاريح اللازمة لمحطات الطاقة النووية التي تستخدم مفاعلات وستنجهاوس.

وقالت الشركات إن الحكومة الأمريكية سيكون لها في المقابل حصة مشاركة تسمح لها بمجرد استحقاقها بالحصول على 20 بالمئة من أي توزيعات نقدية تتجاوز 17.5 مليار دولار تصدرها شركة وستنجهاوس.

ولم تذكر الشركات موعد استحقاق حصة الحكومة الأمريكية لكنها أضافت أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرار استثماري نهائي وإبرام اتفاقات لاستكمال بناء المحطات.