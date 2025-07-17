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إن.بي.سي نيوز: الضربات الأمريكية دمرت موقعاً واحداً فقط من بين 3 مواقع نووية إيرانية

منذ 6 ساعات
صورة التقطتها الأقمار الصناعية لفوردو بعد الضربات الأمريكية. رويترز

صورة التقطتها الأقمار الصناعية لفوردو بعد الضربات الأمريكية. رويترز

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ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين، أن تقييما أمريكيا جديدا خلص إلى أن الضربات الأمريكية في يونيو حزيران دمرت موقعا واحدا فقط من بين ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولا على البرنامج النووي الإيراني، والتي كانت ستستمر لعدة أسابيع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 22 يونيو-حزيران شن هجوم على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال” في الساعات الأولى من صباح الأحد بتوقيت إيران: “أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان”.

وأضاف: “جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو”.

وتابع الرئيس الأميركي: “جميع الطائرات عادت بأمان إلى قواعدها. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كان بإمكانها تنفيذ هذا”.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.

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