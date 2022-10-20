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إيرانية ترفض ميدالية ذهبية احتجاجًا على معاملة النساء في بلادها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2022 6:46 مساءً
الاحتجاجات الغاضبة تتواصل في إيران

الاحتجاجات الغاضبة تتواصل في إيران

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أفاد ناشط حقوقي بأنّ امرأة إيرانية رفضت الميدالية الذهبية التي فازت بها في مسابقة عالمية للمهارات المهنية في تصنيع المجوهرات، وذلك احتجاجًا على قمع النساء في بلادها، وأثار مخاوف بشأن سلامتها.

في التفاصيل، قال “تيمور ألياسي”، مندوب جمعية حقوق الإنسان في كردستان إيران – جنيف لدى الأمم المتحدة، إن احتجاج الإيرانية “راضية جليلي” حدث يوم الاثنين عند منحها ميداليتها في المسابقة العالمية للمهارات.

وأضاف أنها ألقت بيانًا بإنكليزية ضعيفة بخصوص ما قالت إنه قمع للنساء في إيران، وتركت ميداليتها الذهبية على المنصة، لافتًا الى أن الوفد المرافق لها رافقها إلى الفندق الذي تقيم فيه.

واتصل ألياسي بشرطة جنيف للتنبيه بشأن الخطر المحتمل الذي قد تواجهه عند عودتها إلى إيران، مؤكدًا روايته للحادث التي قالها في وقت سابق للتلفزيون السويسري.

إلى ذلك، أوضح الناشط أنها عادت إلى إيران وأنه طلب من زملاء له هناك الاطمئنان عليها، لكنهم لم يتمكنوا من استيضاح موقفها. وأضاف “أنا قلق حقًا بشأن مصيرها الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

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