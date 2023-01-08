إيران.. أحكام بسجن أربعة أشخاص "حضّوا على الإضراب"

كشف القضاء الإيراني عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة في حق أربعة أشخاص، على خلفية دعوتهم الى الإضراب دعمًا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.

وهذه هي المرة الأولى تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، منذ أن اندلعت الاحتجاجات في 16 أيلول.

إذ أوضح مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني، أنه تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضّوا السائقين على الإضراب في كانون الأول، وفق موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء.

كما أشار إلى أنه تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة (…) بهدف الإساءة الى أمن البلاد.

إلى ذلك، صدر حكم بالسجن عامًا واحدًا بحق كل من المتّهَمَين الآخرَين، وغرامة مالية “لتحطيمهما زجاج شاحنات”.

هذا واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة الى ثلاثة أيام من الإضرابات في مختلف مدن إيران لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من إتمام شهرها الرابع.