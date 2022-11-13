إيران.. أول حكم إعدام ضد متظاهر من طهران

أصدرت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، أول حكم الإعدام بحق أحد المتظاهرين من سكان العاصمة يدعى “سامان تيمور صيدي”.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، إن “سامان صيدي صدر بحقه حكم الإعدام بتهم عدة من بينها الإفساد في الأرض وحمل السلاح.

أوضحت الوكالة إن “الشخص تم الحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة في طهران بعد إدانته بإضرام النار في مركز حكومي، والإخلال بالنظام العام والراحة والمجتمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والمحاربة والإفساد في الأرض”.

المتظاهر الإيراني عقب إصدار الحكم بالإعدام ضده

وزعمت إن “سامان تيمور صيدي، إعترف بإطلاق 3 طلقات نارية ضد قوات الأمن والتجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد”.

وفي الاسبوع الماضي، وجه 227 نائباً من التيار الأصولي المتشدد في إيران، رسالة إلى السلطة القضائية طالبوا فيها بإعدام المتظاهرين وإنزال أشد العقوبات ضدهم.

وقد لاقت هذه الدعوة انتقادات من بعض السياسيين والنواب الإصلاحيين في إيران، فيما حاولت وسائل الإعلام الرسمية تكذيب صدور مثل هذا البيان.

فيما أكد النائب عن التيار المتشدد رجل الدين “حسين جلالي”، اليوم الأحد، إنه وقع خطاباً بعنوان “القصاص ممن ارتكبوا عمليات في الأحداث الأخيرة” وقتلوا القوات الأمنية.

وقال النائب جلالي “بعث النواب برسالة بالمضمون أننا طلبنا من القضاء التعامل مع من استهدفوا في الأحداث الأخيرة قوات الأمن وفق شرائع الإسلام، ووقعنا على هذا الخطاب، ولم نوقع على خطاب آخر”.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد حذرت في وقت سابق من احتمال “إعدام متسرع وغير معلن للمتظاهرين” على أساس “محاكم غير عادلة”، مطالبة المجتمع الدولي بمنع حدوث هذه “الجريمة”.

فيما أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إصدار أكثر من 750 لائحة اتهام بحق محتجين معتقلين في ثلاث محافظات ايرانية هي “مركزي وأصفهان وهرمزغان”.