إيران: إسرائيل لجأت لأميركا طلباً لوقف الحرب معنا

في خضم التوترات المتصاعدة والتحذيرات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، صرّح العميد محمد رضا طلابي نكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أن إسرائيل هي من بادرت بفرض الحرب على إيران، مستهدفة تقسيم البلاد وإضعاف قدراتها، إلا أنها – بحسب تعبيره – اضطرت في نهاية المطاف إلى التوسل من أجل إنهاء الحرب.

كما أضاف أن “إسرائيل لجأت إلى الإدارة الأميركية طلباً للنجاة”، وق تعبيره.

“ثمن باهظ”

إلى ذلك، رأى أن “الحسابات الخاطئة كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً إذ وُجّهت ضربات قاصمة إلى بناها التحتية العسكرية”.

يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت في يونيو الماضي هجمات مكثفة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية عدة، في حرب غير مسبوقة استمرت 12 يوماً.

حيث اغتالت إسرائيل عشرات القادة العسكريين الكبار، فضلا عن عشرات علماء النووي، ودمرت العديد من مخازن ومنصات الصواريخ.

فيما تدخلت الولايات المتحدة أيضا في هذه الحرب، بينما كان يجري التحضير لجولة سادسة من المفاوضات النووية بين الجانبين، وضربت الطائرات الأميركية ثلاثة مواقع نووية مهمة وهي فوردو ونطنز وأصفهان بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني.

ثم أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقا وبشكل مفاجئ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل ودعاهما للالتزام بالهدنة.