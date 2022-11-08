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إيران.. إصدار 1000 حكم ضد محتجين في التظاهرات

منذ ساعة واحدة
الاحتجاجات تتصاعد في إيران

الاحتجاجات تتصاعد في إيران

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قال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء إنه تم توجيه أكثر من ألف تهمة مرتبطة بأحداث الشغب التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر أيلول، في أكبر تحد يواجه حكام البلاد منذ ثورة 1979.

بينما تستمر التظاهرات الشعبية في إيران منذ وفاة مهسا أميني التي قتلت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، طالب حوالي 200 برلماني القضاء بإعدام المتظاهرين الذين اتهموهم بالهجوم على المواطنين.

وذكر تلفزيون “إيران انترناشيونال” اليوم الأحد أن 227 برلمانيا إيرانيا أصدروا بيانا مشتركا، بعدما هاجم متظاهرون مكتب أحد البرلمانيين واعتدوا بالضرب على نواب آخرين.

كما أضاف البيان، الذي تمت تلاوته اليوم في جلسة للبرلمان، أن المحتجين “يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بأسلحة نارية وغير نارية”.

احتجاجات ليلية

جاء ذلك فيما لا يزال العديد من المناطق في البلاد تشهد ليلاً احتجاجات، وحرق صور لعدد من المسؤولين، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

كما يستمر الحراك الطلابي في الجامعات، من إضرابات ووقفات احتجاجية، تنديداً باعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في التظاهرات من قبل القوات الأمنية.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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