إيران.. إعدام اثنين من المحتجين دفعة واحدة

نفّذت إيران اليوم السبت، حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

جاء على الموقع أنّ “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى مقتل روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح”.

كانت السلطات الإيرانية قد أعدمت بالفعل شخصين على الأقل على صلة بالاحتجاجات في إيران تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أحدهما أعدم شنقًا علنًا.

هذا وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران، وأعلنت صدور 11 حكمًا بالإعدام على الأقل، على خلفية التحرّكات الاحتجاجية.