الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025
إيران: إلغاء اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ 60 دقيقة
علي لاريجاني

علي لاريجاني

نقلت وسائل إعلام محلية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله، اليوم الاثنين، إن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر أيلول.

جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل نحو ثلاثة أسابيع إن طهران ستلغي الاتفاق إذا أعادت قوى غربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما حدث الشهر الماضي. وسمح الاتفاق للوكالة باستئناف عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

وسيشكل هذا الإعلان، إذا ما تأكد، انتكاسة للوكالة التي تحاول إعادة التعاون مع إيران منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقعها النووية في يونيو حزيران.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن لاريجاني قال أثناء لقائه مع نظيره العراقي في طهران “تم إلغاء الاتفاق”.

وأضاف “إذا كان لدى الوكالة اقتراح، فسنراجعه بالطبع في الأمانة العامة”.

    المصدر :
  • رويترز

