الجمعة 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران.. اعتقال بائعي كتب في طهران بتهمة بيع كتب محظورة

3 - أكتوبر - 2021
عناصر من الشرطة الإيرانية-أرشيفية

عناصر من الشرطة الإيرانية-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

اعتقلت السلطات الأمنية أمس السبت، ثمانية من بائعي الكتب المتجولين في شارع الثورة (انقلاب) وسط العاصمة طهران، بذريعة بيعهم الكتب المحظورة والمهربة التي يتحدث بعضها عن الحكم الملكي الذي سقط عام 1979، وفق ما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء ”الكتاب“ الإيرانية، عن مسؤول من اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران قوله إن ”الشرطة ألقت القبض على ثمانية بائعي كتب على طول شارع انقلاب أمس السبت“.

وقالت قوات الشرطة في طهران إنها صادرت أيضاً الكتب ”المهربة والمحظورة“، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالملكية.

وشارع ”انقلاب“ هو أحد المراكز الرئيسة لإعداد الكتب وبيعها وتوزيعها في إيران، ويلجأ بعض مشتري الكتب إلى بائعي الكتب في هذا الشارع للعثور على الأعمال التي يريدونها والتي ليس لديها ترخيص نشر رسمي من قبل السلطات الحاكمة.

وتم إلقاء القبض على ثمانية بائعي كتب لبيعهم أعمالا تتناول موضوعات تتعلق بالملكية، في الوقت الذي ادعى فيه المسؤولون في النظام الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية أن خطاب الملكية في إيران فقد مؤيديه.

وإضافة إلى ذلك، استخدمت العديد من المؤسسات الثقافية بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، ميزانيات كبيرة على مدار العقود لإنتاج وبث برامج دعائية ضد الملكية، خاصة ملوك سلالة بهلوي.

لكن في السنوات الأخيرة، ردد المتظاهرون في أجزاء مختلفة من إيران شعارات مؤيدة لسلالة بهلوي تدعو لاستعادة النظام الملكي كلما سنحت لهم الفرصة للنزول إلى الشوارع لانتقاد تصرفات الجمهورية الإسلامية.

والدولة البهلوية (الملكية في إيران) تأسست عام 1925 إثر الانقلاب الذي قام به رضا بهلوي ضد الشاه أحمد ميرزا القاجاري آخر حكام سلالة الدولة القاجارية، وحكمت هذه السلالة حتى اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 التي قادها الخميني.

وأعلن رضا بهلوي، وريث النظام الملكي الإيراني والمعارض لنظام ولايه الفقيه، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أنه ”يفضل شخصياً نظام الحكم الجمهوري على الملكية الوراثية“.

وأثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة النطاق، حيث أعربت تسع شخصيات سياسية إيرانية ذات توجهات مختلفة عن تقييمها لتصريحات الأمير رضا بهلوي الأخيرة بأنها تنازل عن العرش لصالح الجمهورية.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الأوروبي وروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أوروبية جديدة.. موسكو تحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي
    حقل قمح في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا
    قائد القوات الجوية الأميركية أليكسوس غرينكفيتش
    قائد أمريكي كبير يحذر.. هذا ما تحضر له إيران بالمنطقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي