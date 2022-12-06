إيران.. اعتقال 12 شخصا بتهمة التخطيط للقيام "بأعمال تخريبية"

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الثلاثاء، اعتقال 12 شخصا بتهمة الارتباط بعملاء في الخارج والتخطيط للقيام “بأعمال تخريبية”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال البيان “كان أعضاء هذه الشبكة، وبتوجيه من عملاء مناوئين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، يعتزمون القيام بأعمال تخريبية من خلال شراء أسلحة حربية والعمل ضد الأمن القومي”.

ولم يحدد البيان جنسيات المقبوض عليهم أو يذكر أي تفاصيل أخرى.

وتتهم طهران أجهزة المخابرات الغربية بتأجيج الاحتجاجات والسعي لإثارة حرب أهلية في إيران.

ا تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضا عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون “أعمال شغب”.