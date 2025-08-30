إيران: اعتقال 8 للاشتباه في صلتهم بالموساد

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري قوله السبت إنه اعتقل ثمانية أشخاص يشتبه في محاولتهم نقل إحداثيات مواقع مهمة وتفاصيل عن شخصيات عسكرية كبيرة إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وتتهمهم السلطات بتقديم المعلومات إلى الموساد خلال الحرب الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو\حزيران عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية وقتلت كبار القادة العسكريين ومدنيين في أسوأ ضربة للجمهورية الإسلامية منذ حرب الثمانينيات مع العراق.

وردت إيران بوابل من الصواريخ على المواقع العسكرية والبنية التحتية والمدن الإسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو\حزيران بقصف للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري إن المشتبه بهم تلقوا تدريبا متخصصا من الموساد عبر منصات على الإنترنت.

وذكر البيان أنه جرى القبض عليهم في شمال شرق إيران قبل تنفيذ خططهم وأنه تم ضبط مواد لصنع قاذفات وقنابل ومتفجرات وشراك.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرطة الإيرانية اعتقلت ما يصل إلى 21 ألف “مشتبه به” خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، دون أن تذكر ما يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوه.

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة النطاق وكثفت وجودها في الشوارع خلال الحرب القصيرة التي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية.

وأعدمت إيران ثمانية أشخاص على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، من بينهم العالم النووي روزبه وادي، الذي أعدم شنقا في التاسع من أغسطس\آب بتهمة تسليم معلومات إلى إسرائيل حول عالم آخر قتل في غارات جوية إسرائيلية.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن طهران تستخدم تهم التجسس والإعدامات السريعة أدوات لقمع سياسي أوسع نطاقا.