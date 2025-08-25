الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران: التحالف الاستراتيجي مع موسكو بلا قيمة بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل

منذ 3 دقائق
علما إيران وروسيا

علما إيران وروسيا

A A A
طباعة المقال

وجّه محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اتهامات حادّة وغير معهودة لروسيا.

وقال صدر في تصريحات صحافية، مساء أمس الأحد، إن “روسيا زودت إسرائيل بمعلومات عن مراكز الدفاع الجوي في إيران”.

كما اعتبر أن “هذه الحرب بيّنت أن التحالف الاستراتيجي مع موسكو لا قيمة له”، في إشارة إلى حرب الـ 12 يوما، التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.

“اغتيال رئيسي”
إلى ذلك، اتهم إسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي. وقال “منذ اللحظة الأولى قلت إن هذا اغتيال.. من عمل إسرائيل”.

كما اعتبر أن الجانب الإسرائيلي وجه من خلال هذا الاغتيال رسالة عملية مفادها: “إذا واصلت طهران.. فنحن أيضاً سنواصل”.

وكانت إسرائيل شنت أواخر يونيو الماضي هجمات عدة على مواقع عسكرية إيرانية، كما اغتالت قادة عسكريين كبارا وعلماء نوويين.

فيما اكتفت روسيا بإدانة تلك الهجمات دون أن تقوم بأي تحرك عسكري، أو ضغط دبلوماسي، وفق مراقبين إيرانيين.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان كان وقعا بالعاصمة الروسية موسكو، في 17 يناير الفائت، معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووقع الجانبان المعاهدة لتوطيد العلاقة بينهما، لا سيّما في مجال “التعاون العسكري”، وفق وكالة فرانس برس.

غير أن هذه الاتفاقية لا تقوم مقام ميثاق الدفاع المتبادل كذاك الذي أبرمته موسكو مع كوريا الشمالية.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تحتجز نائب حاكم كورسك في قضية فساد مرتبطة بالحدود الأوكرانية
فتاة فلسطينية مستلقية على سرير أثناء تلقيها العلاج في قسم سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي بمستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 5 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
11 وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في 24 ساعة بغزة
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
"الجحيم بكل أشكاله".. مسؤول أممي كبير يحذر من مجاعة في غزة ويناشد رفع الحصار فوراً

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!