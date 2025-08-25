إيران: التحالف الاستراتيجي مع موسكو بلا قيمة بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل

وجّه محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اتهامات حادّة وغير معهودة لروسيا.

وقال صدر في تصريحات صحافية، مساء أمس الأحد، إن “روسيا زودت إسرائيل بمعلومات عن مراكز الدفاع الجوي في إيران”.

كما اعتبر أن “هذه الحرب بيّنت أن التحالف الاستراتيجي مع موسكو لا قيمة له”، في إشارة إلى حرب الـ 12 يوما، التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.

“اغتيال رئيسي”

إلى ذلك، اتهم إسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي. وقال “منذ اللحظة الأولى قلت إن هذا اغتيال.. من عمل إسرائيل”.

كما اعتبر أن الجانب الإسرائيلي وجه من خلال هذا الاغتيال رسالة عملية مفادها: “إذا واصلت طهران.. فنحن أيضاً سنواصل”.

وكانت إسرائيل شنت أواخر يونيو الماضي هجمات عدة على مواقع عسكرية إيرانية، كما اغتالت قادة عسكريين كبارا وعلماء نوويين.

فيما اكتفت روسيا بإدانة تلك الهجمات دون أن تقوم بأي تحرك عسكري، أو ضغط دبلوماسي، وفق مراقبين إيرانيين.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان كان وقعا بالعاصمة الروسية موسكو، في 17 يناير الفائت، معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووقع الجانبان المعاهدة لتوطيد العلاقة بينهما، لا سيّما في مجال “التعاون العسكري”، وفق وكالة فرانس برس.

غير أن هذه الاتفاقية لا تقوم مقام ميثاق الدفاع المتبادل كذاك الذي أبرمته موسكو مع كوريا الشمالية.