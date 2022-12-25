إيران.. الحرس الثوري يعتقل 7 أشخاص على صلة ببريطانيا

ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سبعة أشخاص، الأحد، بينهم مواطنون من مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد، بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء في البيان أن “أجهزة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت سبعة قادة رئيسيين للاحتجاجات الأخيرة على صلة بالمملكة المتحدة بينهم أشخاص من مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون مغادرة البلاد”.

واندلعت الاضطرابات بسبب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب ارتداء “ملابس غير لائقة” بموجب القواعد الصارمة المفروضة على النساء.

وشكلت الاحتجاجات، التي دعا فيها متظاهرون من جميع الفئات إلى سقوط النظام الديني الحاكم في إيران، أحد أكبر التحديات للجمهورية الإسلامية التي يحكمها الشيعة منذ ثورة 1979.

وتلقي الحكومة باللوم في الاضطرابات على متظاهرين يهدفون إلى تدمير الممتلكات العامة وتقول إن أعداء من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية قاموا بتدريبهم وتسليحهم

وتتهم طهران أعداءها في الخارج، خصوصاً الولايات المتحدة، ومن تسميهم بـ”عملائهم” بالوقوف وراء الاضطرابات المستمرة منذ سبتمبر.

وكرر اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران واصفاً المتظاهرين بـ”المغرر بهم”.