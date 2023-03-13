إيران.. العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني أجئي، اليوم الإثنين، أنه تم العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” للأنباء.

وقال أجئي “جرى حتى الآن العفو عن 82 ألفا، بينهم 22 ألفا شاركوا في الاحتجاجات”.

ولم يذكر تفاصيل بشأن المدة التي صدرت خلالها قرارات العفو أو ما إذا كانت وُجهت اتهامات بالفعل للمعفو عنهم أو متى حدث ذلك.

وشارك إيرانيون من مختلف فئات الشعب في الاحتجاجات، مما جعلها واحدة من أصعب التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أعلن عن أول قرارات العفو عن المتظاهرين في شهر فبراير/ شباط المنصرم.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

ونفذت إيران عمليات إعدام على خلفية الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، أدانهما المجتمع الدولي وخبراء حقوقيون على نطاق واسع.