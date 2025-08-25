الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
إيران: المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية ستعقد غداً في جنيف

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 10:45 صباحًا
إيران

علم إيران

قطعت إيران الشك باليقين معلنة أن محادثات نووية ستعقد، غداً الثلاثاء، في جنيف مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، المنضوية في الاتفاق النووي عام 2015.

وستعقد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بعد جولة سابقة جرت في يوليو الماضي بإسطنبول، “على مستوى نواب وزراء الخارجية”، على أن يمثل مجيد تخت روانجي، الجانب الإيراني، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.

“آلية الزناد”

وكان تخت روانجي أبدى مرونة خلال تصريحات سابقة له حول امكانية أن توافق بلاده على تقليص بعض أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الغربية.

يأتي هذا الاجتماع غداً قبل أشهر من انتهاء مهلة إعادة تفعيل “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في أكتوبر المقبل.

كما يأتي بعد إجراء ممثلو دول “الترويكا الأوروبية” مفاوضات سابقة مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن من أجل إبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.

يذكر أن الدول الأوروبية الثلاث كانت هددت بتفعيل “آلية الزناد” التي كانت جزءا من اتفاق العام 2015 الدولي والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.

فيما عرضت تمديد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات (في أكتوبر) إذا استأنفت إيران المحادثات النووية مع واشنطن وأعادت التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

