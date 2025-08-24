الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها عبر أذربيجان قريباً

منذ 31 دقيقة
علم إيران

نقلت وكالة “تاس” عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي قوله في تصريحات نشرت، اليوم الأحد “إن إيران تأمل أن تبدأ قريبا إمدادات الغاز الروسي إليها عبر أذربيجان”، بعدما تم حل معظم القضايا العالقة في المفاوضات مع شركة “جازبروم”.

ونسبت تاس إلى جلالي قوله “نأمل أن يحدث ذلك قريبا. نجري حاليا مفاوضات مع جازبروم، وقد تم حل معظم القضايا بالفعل. لكن لا بد من التوصل إلى تفاهم بشأن السعر. وإذا حُسمت هذه المسألة، فسيتم إطلاق كل شيء”.

وكانت موسكو وطهران قد توصلتا في أبريل نيسان إلى اتفاق يقضي بتوريد 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بعد أن وقعت جازبروم في عام 2024 مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى إيران، من دون الكشف حينها عن المسارات المحتملة للخط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توطيد موسكو علاقاتها مع طهران منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث وقع الطرفان معاهدة شراكة استراتيجية في يناير كانون الثاني الماضي. ويرزح البلدان تحت وطأة العقوبات الغربية، فيما تراجعت صادرات روسيا من النفط والغاز إلى أوروبا بشكل حاد.

ولروسيا تاريخ طويل من التعاون مع إيران، من أبرز محطاته مشاركتها في بناء مفاعل بوشهر النووي في جنوب البلاد، وهو أول مفاعل نووي إيراني.

    المصدر :
  • رويترز

