إيران تبدأ عمليات تنظيف سريعة في موقع نووي في شمال طهران.. ما السبب؟

قالت مجموعة بحثية أمس الأربعاء إن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة في موقع نووي في شمال طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية وهو ما من المرجح أن يمحو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية.

وقال (معهد العلوم والأمن الدولي) إن صور الأقمار الاصطناعية “تظهر جهودا كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية”.

والمعهد هو مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية ويرأسه ديفيد أولبرايت المفتش النووي السابق بالأمم المتحدة.

ولم ترد سفارة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق. وتنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد مرارا أن برنامجها لأغراض سلمية.

يأتي التقرير الخاص بموقع موغده في الوقت الذي تجري فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في الفترة من 13 إلى 24 يونيو حزيران والضربات التي شنتها الولايات المتحدة في 22 يونيو حزيران على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.

ومن المرجح، وفقا لأربعة دبلوماسيين، أن تبدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي الذي سبق إبرامه عام 2015 وكان يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وقال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين أمس الأربعاء في ختام زيارة استمرت يومين إلى واشنطن إن إيران ملزمة قانونا بالسماح باستئناف عمليات التفتيش، وإن عمليات التفتيش يجب أن تبدأ “في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن الوكالة ترغب في زيارة “جميع المواقع ذات الصلة”، بما في ذلك المنشآت النووية الرئيسية فوردو ونطنز وأصفهان التي ضربتها الولايات المتحدة إلى جانب الوقوف على أحدث التطورات المتعلقة بما لدى إيران من مخزون يتجاوز 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

ضربات موقع موغده

ذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع موغده، المعروف أيضا باسم لاويزان 2، المجاور لجامعة مالك الأشتر في 18 يونيو حزيران خلال العملية التي شملت مئات الأهداف في جميع أنحاء إيران.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين موغده و(خطة آماد)، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والمخابرات الأمريكية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003.

وأوضح التقرير أن الغارة الإسرائيلية الأولى على موغده أصابت عدة مبان، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة (شهيد كريمي) التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.

وتتبع المجموعة (منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي) التي تعتبرها الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخليفة المباشر لخطة آماد.

وأضاف التقرير أن الغارة الإسرائيلية الثانية دمرت مبنى معهد الفيزياء التطبيقية وألحقت أضرارا بمبنى أمني ودمرت ورشة، وفقا لصورة أقمار اصطناعية التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز في 20 يونيو حزيران.

وذكر التقرير أن صورة التُقطت في الثالث من يوليو تموز أظهرت بدء أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض. وأظهرت صور التُقطت في 19 أغسطس آب هدم مبنى معهد الفيزياء التطبيقية والورشة وإزالة الأنقاض بالكامل وكذلك المبنى المشتبه في أنه كان يضم مجموعة شهيد كريمي.

وجاء في التقرير “يبدو أن عمل إيران سريعا لهدم هذه المباني المهمة وإزالة أنقاضها يهدف إلى تطهير الموقع والحد من إمكانية إجراء أي تفتيش مستقبلي للحصول على أدلة” على أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية.