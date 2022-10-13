إيران تتوعد بإنزال أشد العقوبات على المتظاهرين

قال غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية في إيران، الخميس، إنه أمر القضاة بإصدار أحكام قاسية على “العناصر الرئيسية في أعمال الشغب”، التي اندلعت بعد وفاة شابة في حجز للشرطة الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن محسني إجئي قوله “لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم”.

وتحولت الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في 16 سبتمبر أيلول، إلى واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القيادة الدينية لإيران منذ ثورة 1979.

وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني التي انلعت منذ نحو 4 أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني؛ قتل خلالها ما لا يقل عن 201 شخص بينهم 23 طفلا، بحسب حصيلة جديدة لمنظمة حقوقية.

وفي أحدث تقاريره الصادرة، الأربعاء، قال المركز الإيراني لحقوق الإنسان، ومقره النرويج، إن “ما لا يقل عن 201 شخص قتلوا في نحو 4 أسابيع من الاحتجاجات في إيران”، مشيرا إلى أن 23 من القتلى أطفال.

وأضاف أن “تحقيقاتهم حول عمليات القتل المحتملة في المناطق الكردية بالأيام الثلاثة الماضية مستمرة”، محذراً من “القمع الدموي للمتظاهرين وسكان كردستان”.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالرد الفوري على هذه القضية، موضحا أن الضحايا كانوا في 18 محافظة إيرانية شهدت احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام.