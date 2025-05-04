إيران تتوعد بالرد إذا تعرضت لهجوم أمريكي أو إسرائيلي وتكشف عن صاروخ باليستي جديد

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة، اليوم الأحد “إن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل”.

وأضاف نصير زادة للتلفزيون الإيراني الرسمي “إذا بدأت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني (إسرائيل) هذه الحرب، فستستهدف إيران مصالحهما وقواعدهما وقواتهما أينما كانت وفي الوقت الذي نراه ضروريا”.

وجاءت هذه التصريحات بعيد توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا لإيران عقب استهداف الحوثيين مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي.

كما تأتي في ظل التصريحات الأميركية المتكررة باحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران في حال فشلت المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق نووي جديد.

صاروخ جديد

في الأثناء، كشف التلفزيون الإيراني اليوم عن الصاروخ الباليستي “قاسم بصير” بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث الإنجازات الدفاعية الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإيراني إن الصاروخ مقاوم للحرب الإلكترونية وقادر على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ الباليستية.

وأضاف نصير زاده أن صاروخ قاسم بصير لا يستخدم نظام “جي بي إس”، ولديه قدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف.

وتملك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية، بما فيها صواريخ.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف الحرس الثوري الإيراني عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية في أعماق الأرض قال إنها تضم آلاف الصواريخ الدقيقة.

والعام الماضي، وجهت إيران ضربات صاروخية لإسرائيل في مناسبتين، وكانت الضربة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.