الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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إيران: تحاول واشنطن دائما زعزعة استقرار البلاد وأمنها

منذ 34 دقيقة
العقوبات الاميركية على ايران

العقوبات الاميركية على ايران

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لليوم العاشر على التوالي تستمر الثورة في الشوارع الايرانية، فيما تصدح الهتافات في المظاهرات الرافضة لسياسة خامينئي والتي تقول “الموت للديكتاتور”، هذا وتتهم ايران الولايات المتحدة الاميركية بأنها هي من تزعزع الامن في البلاد وتدعم مثيري الشغب.

وزارة الخارجية الإيرانية قالت الاثنين، إن المحاولات الأمريكية لانتهاك سيادة إيران على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شابة في حجز الشرطة لن تمر دون رد.

وتشهد مختلف أنحاء إيران مظاهرات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”.

وفجرت وفاة أميني إدانات دولية. وقالت إيران إن الولايات المتحدة تدعم مثيري الشغب وتسعى إلى زعزعة استقرارها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لموقع نور نيوز الإخباري التابع لجهاز أمني كبير في بيان “تحاول واشنطن دائما زعزعة استقرار إيران وأمنها على الرغم من أنها لم تنجح في ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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