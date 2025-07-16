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إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب مليوني لتر من الوقود

منذ 11 ساعة
ناقلة نفط

ناقلة نفط

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أعنلت إيران، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية على متنها “وقود مهرب” يقدر بمليوني لتر.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، فإنه “استمرارا لعملية رصد ومراقبة التحركات المشتبه في تهريبها للوقود في الحدود المائية للبلاد في بحر عمان، وبعد تفتيش ناقلة نفط أجنبية لعدم امتلاك وثائق قانونية تتعلق بحمولتها، قامت الشرطة القضائية بضبطها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرب”.

ونقلت الوكالة، أنه تم احتجاز 17 متهما، بمن فيهم قبطان وطاقم هذه الناقلة الأجنبية، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وبناءً على تقرير الشرطة القضائية، تم رفع دعوى في هذا الصدد لدى مكتب المدعي العام والثوري لمدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي في التهم مستمرا.

    المصدر :
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