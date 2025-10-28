الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
إيران تحذر من هجوم أميركي محتمل وتؤكد استمرار تعاونها مع الوكالة الذرية

منذ 3 ساعات
علم إيران

علم إيران

جددت إيران تحذيراتها من احتمال تعرضها لهجوم عسكري أميركي، مشيرة إلى أن هذا الخطر قائم في أي وقت، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي. وأكد بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء ضرورة أخذ التجارب السابقة مع الولايات المتحدة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مستقبلية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي لها سوابق عديدة وأن جميع الخيارات كانت دائمًا “مطروحة على الطاولة”.

في الوقت نفسه، شدد على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات، وبما يتوافق مع قرارات البرلمان الإيراني. يذكر أن إيران كانت قد علّقت تعاونها مع الوكالة في يوليو الماضي بعد الغارات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها في يونيو، لكنها الآن تؤكد التزامها بالمعايير الدولية، رغم التوترات الإقليمية المستمرة.

    المصدر :
  • رويترز

