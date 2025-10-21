الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
إيران تدرج طالبة محتجزة في فرنسا ضمن قناة لتبادل السجناء

منذ ساعة واحدة
علم إيران

أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء بأن الطالبة الإيرانية مهدية إسفندياري، المحتجزة في فرنسا، أُدرجت ضمن قناة لتبادل السجناء بين إيران وفرنسا. وأوضح وحيد جلال زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، أن وزير الخارجية الإيراني وضع “حزمة سياسية وقنصلية” لتنفيذ هذا التبادل، مؤكداً أن الإرادة اللازمة للتنسيق مع فرنسا موجودة.

يأتي ذلك في ظل استمرار احتجاز السلطات الإيرانية للمواطنين الفرنسيين سيسيل كولير وجاك باري منذ عام 2022، في حين تتهم طهران باريس باحتجاز إسفندياري بشكل تعسفي بعد اعتقالها هذا العام على خلفية منشورات مناهضة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

    المصدر :
  • رويترز

