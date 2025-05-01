إيران ترد على العقوبات الأمريكية: واشنطن تمارس "سلوكاً متناقضاً"

وجهت إيران اليوم الخميس، الاتهام إلى الولايات المتحدة بممارسة ما سمّته “سلوكاً متناقضاً”، والإدلاء بما اعتبرته “تعليقات استفزازية” بعدما حذرت واشنطن طهران من عواقب دعمها لجماعة الحوثي اليمنية وفرضت عليها عقوبات جديدة مرتبطة بالنفط تزامناً مع محادثات نووية جارية بين البلدين.

وتجري واشنطن وطهران مفاوضات منذ الشهر الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية عن إيران. ومن المقرر عقد جولة رابعة من المحادثات في روما يوم السبت.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على كيانات اتهمتها بـ”التورط في تجارة غير مشروعة” للنفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وحذر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إيران من أنها ستواجه عواقب دعمها للحوثيين، الذين يهاجمون سفناً في البحر الأحمر.

وتقصف واشنطن الحوثيين بكثافة منذ منتصف مارس (آذار)، وأصابت أكثر من ألف هدف. من جهتها تقول طهران إن الحوثيين يتصرفون باستقلالية بعيداً عنها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد ما سمّاه “النهج المتناقض لصناع القرار الأميركيين وافتقارهم لحسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية”.

وأضاف بقائي: “مسؤولية العواقب والآثار المدمرة للسلوك المتناقض والتعليقات الاستفزازية للمسؤولين الأميركيين بشأن إيران تقع على عاتق الجانب الأميركي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بمهاجمة إيران ما لم تبرم اتفاقاً نووياً جديداً. وكان انسحب عام 2018 خلال ولايته الأولى من اتفاق سابق أبرم بين قوى عالمية وإيران في عام 2015.

ويصف الجانبان حتى الآن جولات المحادثات السابقة، التي تعقد أسبوعياً بوساطة من سلطنة عمان، بأنها مثمرة.