الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران ترد على ترامب: الحوار مستحيل في ظل العدائية الأميركية

منذ 43 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحوار، معتبرة أنها “تتناقض مع السلوك العدائي والإجرامي” الذي تنتهجه واشنطن ضد طهران.

وجاء الموقف الإيراني بعد تصريحات ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي، حيث أكد استعداد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق جديد مع إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن “واشنطن لا يمكنها التحدث عن السلام في الوقت الذي تواصل فيه سياساتها العدائية ضد الشعب الإيراني”، مشيرة إلى أن الأفعال الأمريكية “تنسف أي إمكانية للحوار الجاد”.

وكانت الولايات المتحدة قد انضمت في يونيو/حزيران الماضي إلى إسرائيل في قصف منشآت نووية إيرانية، عقب خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين البلدين، والتي تعثرت بسبب خلافات تتعلق بملف التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي يهدف حصراً إلى الاستخدامات المدنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي-رويترز
سهم "آر.بي.إل" يقفز مع تقارير عن استحواذ محتمل لبنك الإمارات دبي الوطني
المؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية تتراجع وسط ضغوط من الأسواق العالمية
عمال ينقلون كميات من التربة تحتوي على معادن أرضية نادرة معدة للتصدير داخل ميناء في إقليم جيانغسو بالصين
بكين: قيود تصدير المعادن النادرة خطوة لحماية الأمن القومي

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!