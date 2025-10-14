إيران ترد على ترامب: الحوار مستحيل في ظل العدائية الأميركية

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحوار، معتبرة أنها “تتناقض مع السلوك العدائي والإجرامي” الذي تنتهجه واشنطن ضد طهران.

وجاء الموقف الإيراني بعد تصريحات ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي، حيث أكد استعداد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق جديد مع إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن “واشنطن لا يمكنها التحدث عن السلام في الوقت الذي تواصل فيه سياساتها العدائية ضد الشعب الإيراني”، مشيرة إلى أن الأفعال الأمريكية “تنسف أي إمكانية للحوار الجاد”.

وكانت الولايات المتحدة قد انضمت في يونيو/حزيران الماضي إلى إسرائيل في قصف منشآت نووية إيرانية، عقب خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين البلدين، والتي تعثرت بسبب خلافات تتعلق بملف التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي يهدف حصراً إلى الاستخدامات المدنية.