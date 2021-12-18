إيران ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيلات كاميرا مراقبة بموقع نووي

ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي بكرج.

ونقلت وكالة “نور نيوز” الإيرانية عن مسؤول مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن “وحدة تخزين البيانات التي ذكرها مدير عام الوكالة قد دمرت في العملية التخريبية، وإنه من واجب الوكالة أن ترد لماذا لا تستخدم كل طاقاتها لمنع وقوع مثل هذه العمليات التخريبية معلومة المصدر”.

وأشار المسؤول لـ”نور نيوز” إلى أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها إلى جانب مسؤوليات المراقبة، مسؤوليات الحماية أيضا، تجاه أعضاء الوكالة”، معتبرا أنه “في هذا الصدد، يجب أن تتحمل المسؤوليةـ وأنه لماذا لم تمنع تهديد المنشآت النووية الإيرانية ولم تتخذ خطوة مؤثرة في هذا السياق؟”

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد اعتبر أمس الجمعة، أن ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران “غريب جدا”.

وحذر غروسي من أن “الوكالة قادرة على كشف أي محاولة للتلاعب بكاميرات المراقبة النووية في إيران”.

وأعرب عن القلق الشديد من نقص المعلومات حول برنامج إيران النووي. وقال: “نفتقد لمعلومات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بشأن برنامج إيران النووي”.

وعن المنشآت النووية الإيرانية، علق غروسي: “نعرف منشأة كرج في إيران جيداً، وسنتمكن من ملاحظة أي تغير في أنشطتها خلال الزيارة المقبلة لمفتشي الوكالة”.

وسيعقد اجتماع رسمي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران للاتفاق على نص التفاوض واستكمال المحادثات خلال الأيام القادمة.