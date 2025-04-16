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إيران ترفض اتهامات بريطانية عن ارتباطها بعصابة إجرامية سويدية

منذ 18 دقيقة
محكمة إيرانية

محكمة إيرانية

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رفضت إيران، اليوم الأربعاء، اتهام بريطانيا لها بالارتباط بعصابة “فوكستروت” الإجرامية في السويد، وذلك بعد أن فرضت الحكومة البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري عقوبات على العصابة التي قالت إنها تنفذ هجمات لحساب طهران.

كانت بريطانيا قد قالت يوم الاثنين إن “فوكستروت” هاجمت أهدافا إسرائيلية ويهودية في مناطق مختلفة من أوروبا لحساب إيران. ولم تُحدد الهجمات التي كانت تشير إليها.

وقالت السفارة الإيرانية بلندن في بيان “ترفض سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضا قاطعا المزاعم التي تربط الحكومة الإيرانية بأنشطة عصابة إجرامية في السويد تعرف باسم فوكستروت”.

وفرضت بريطانيا تجميدا على أصول “فوكستروت” وأصول روا مجيد، الذي قالت الحكومة إنه المسؤول عن العصابة، إلى جانب حظر سفر.

وقالت السفارة الإيرانية إنها قدمت احتجاجا إلى الحكومة البريطانية، وإن بريطانيا لم تقدم أدلة موثوقة في حالات أخرى مماثلة.

وأضافت السفارة “هذه المواقف التي لا أساس لها والتصرفات الهدامة نرى أنها تضر بالعلاقات بين البلدين، ونحث المملكة المتحدة على الامتناع عن اتباع نهج عدائي حيال إيران”.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية بعد على طلب للتعقيب على بيان السفارة.

    المصدر :
  • رويترز

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