إيران تستبعد مقترح ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتصفه بأنه "أحلام"

منذ 13 ثانية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وصفت إيران احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه “مجرد أحلام”.

كان ترامب قد قال في أواخر سبتمبر أيلول “من يدري، ربما تنضم إيران ذاتها”، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهيم للسلام التي أعلن عنها خلال ولايته الأولى، وطبعت إسرائيل بموجبها العلاقات الدبلوماسية مع أربع دول عربية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي اليوم “لن تعترف إيران أبدا بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا”.

وفي سياقٍ آخر، قال عراقجي “إن طهران ترحب باقتراح نووي أمريكي محتمل عادل ومتوازن”، لكنها لا ترى مبررا لإجراء محادثات مع القوى الأوروبية.

وفي حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، أضاف عراقجي أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

    المصدر :
  • رويترز

