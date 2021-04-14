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إيران تستدعي سفير البرتغال للاحتجاج على العقوبات الأوروبية

14 - أبريل - 2021
مشهد عام للعاصمة الإيرانية -طهران

مشهد عام للعاصمة الإيرانية -طهران

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قالت إيران، الثلاثاء ، أنها استدعت سفير البرتغال التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، للاحتجاج على العقوبات التي فرضها الاتحاد على 8 من قادة الجيش والشرطة بإيران.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية أبلغت السفير احتجاج إيران على العقوبات التي شملت حظر السفر وتجميد الأصول، وإدراج حسين سلامي قائد الحرس الثوري على القائمة السوداء.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها “باطلة”.

وكانت هذه الإجراءات المتعلقة بقمع السلطات الإيرانية لاحتجاجات الشوارع، التي بدأت في نوفمبر 2019، أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان منذ 2013 نظرا لإحجام الاتحاد عن إثارة غضب طهران، على أمل الحفاظ على اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وقتل ما يصل إلى 1500 شخص خلال اضطرابات استمرت أقل من أسبوعين.

وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304 قتلى، ووصفت إيران هذا العدد بأنه “أنباء كاذبة”.

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