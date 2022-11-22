إيران تعلن اعتقال 40 أجنبيا خلال الاحتجاجات

أعلنت إيران، الثلاثاء، اعتقال 40 أجنبيا بسبب الضلوع في الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في طهران.

وتشهد الجمهورية الإسلامية، التي تلقي باللوم في الاضطرابات على “خصوم أجانب”، احتجاجات على مستوى البلاد منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول بعد اعتقالها بسبب ارتداء ملابس اعتُبرت “غير لائقة”.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه تم “اعتقال 40 مواطنا أجنبيا حتى الآن بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات”، دون الكشف عن جنسياتهم.

وقالت طهران في سبتمبر أيلول إنه تم اعتقال تسعة أوروبيين بسبب تورطهم في الاحتجاجات.

وألقت طهران باللوم على خصوم أجانب وعملاء لهم في تنظيم الاحتجاجات، التي تحولت إلى حركة تمرد شعبية للإيرانيين من جميع أطياف المجتمع، في واحدة من أجرأ التحديات التي يواجهها رجال الدين الحاكمون منذ ثورة 1979.