الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران.. تعليق الدروس في أهم جامعة علمية بعد حوادث عنيفة بين الطلّاب والأمن

منذ ساعة واحدة
تظاهرات في إيران

تظاهرات في إيران

A A A
طباعة المقال

توقّفت الدروس الحضورية اعتبارًا من الاثنين 3 تشرين الأول في أهم جامعة علمية في إيران، بعد حوادث عنيفة مساء الأحد بين الطلاب والقوى الأمنية في العاصمة طهران.

ووفق وكالة مهر للأنباء: “أعلنت جامعة الشريف للتكنولوجيا أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الاثنين (..) نظرًا إلى أحداث وقعت مؤخرا، وضرورة حماية الطلاب”.

وقالت الوكالة إن 200 طالب تجمعوا بعد ظهر الأحد في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني القائم في إيران، فضلًا عن شعار “امرأة حياة حرية” و”الطلاب يفضّلون الموت على الذل”.

في السياق، ذكرت وكالة مهر أنهم كانوا يحتجّون على وفاة الشابة “مهسا أميني” وتوقيف طلاب خلال تظاهرات نظمت منذ 16 سبتمبر، إثر وفاة الشابة البالغة 22 عاما بعد 3 أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران، لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.

وحمل عناصر الشرطة بنادق خردق لمكافحة الشغب فضلًا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع. وانتشر عناصر من قوات الأمن بلباس مدني وعناصر من الشرطة أمام المدخل الشمالي للجامعة.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، أتى وزير العلوم إلى حرم الجامعة للحديث إلى الطلاب، وتكلّم إلى القوى الأمنية المنتشرة حول الجامعة، بحسب المصدر نفسه.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

علم اليمن
طرفا الصراع في اليمن يخفقان في تجديد اتفاق الهدنة
عناصر من الجيش الاسرائيلي
استشهاد فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية بنيران القوات الاسرائيلية
علي خامنئي
إنتفاضة إيران
خامنئي: وفاة مهسا أميني حطّمت قلبي والاحتجاجات لم ينظّمها "إيرانيون عاديون"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!