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إيران تغلق حدودها مع باكستان حتى إشعار آخر

1 - يوليو - 2021
ايران

ايران

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أعلنت السلطات الإيرانية عن إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان حتى إشعار آخر، وصرح نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، محمد هادي مرعشي، في تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أمس الأربعاء، إغلاق ثلاثة معابر حدودية برية بين الدولتين ضمن الإجراءات الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا.

تابع أنه سيتم أيضا تعليق الزيارات البرية لرعاية البلدين أحدهما للآخر حتى إشعار آخر، لافتا إلى أن عملية الصادرات والواردات بين البلدين جارية بانسيابية، لكن يتعين على السائقين الخضوع لفحص كورونا قبل دخولهم الأراضي الإيرانية، وذلك بحسب “إرنا”.

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