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إيران تغلق مجالها الجوي أمام المقاتلات الأذربيجانية

منذ 7 ساعات
علم ايران

علم ايران

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أفادت وسائل إعلام بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية والتي تنقل إمدادات عسكرية إلى جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبحسب وكالة “سبوتنيك أذربيجان” أرسلت الحكومة الإيرانية إخطارا عبر القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع الأذرية، بإغلاق إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية.

وتشهد العلاقات بين إيران وأذربيجان توترا في الأيام الأخيرة، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كما أعلنت إيران في وقت سابق عن إجراء مناورات برية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية، الأمر الذي أثار انتقاد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، منددا بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن “استغرابها” لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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