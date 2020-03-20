إيران تفرج عن أميركي موقوف لديها منذ عام 2018

علن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إيران أفرجت الخميس عن الأميركي الموقوف لديها منذ 2018 مايكل وايت لأسباب “صحية” و”إنسانية” ولكن بشرط عدم مغادرته البلاد.

وأكد بومبيو في بيان أنّ “مايكل بات حالياً في عهدة سفارة سويسرا” التي تمثل المصالح الأميركية في طهران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بينها وبين واشنطن.

ودعا بومبيو أيضاً إلى الإفراج “النهائي” عنه وعن “كل الأميركيين المحتجزين بشكل غير عادل في إيران”.

وتستعد طهران للإفراج عن “نحو عشرة آلاف معتقل” لمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة التي تصادف الجمعة 20 مارس على أن يستفيد من العفو نصف السجناء المدانين بالمساس بالأمن القومي، وفق السلطة القضائية.

وإيران هي إحدى الدول الأكثر تضررا من جراء جائحة كوفيد-19 إذ بلغت الحصيلة الرسمية للوباء لديها 1284 وفاة الخميس.