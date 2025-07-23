إيران تقول إنها حذرت مدمرة أمريكية اقتربت من مياهها وواشنطن تنفي

قالت إيران، اليوم الأربعاء، إنها حذرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية طالبة منها تغيير مسارها أثناء مرورها في مياه قريبة منها، لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا قال إن الواقعة كانت آمنة ومهنية ولم تؤثر على مهمتها.

ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية صورا من طائرة هليكوبتر في مرمى البصر للمدمرة فيتسجيرالد المزودة بصواريخ موجهة. وسُمع أحد أفراد الطاقم وهو يُصدر ما يبدو أنه تحذير عبر جهاز اتصال لاسلكي للسفينة الحربية الأمريكية لتغيير مسارها، قائلا إنها تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني “حاولت المدمرة الأمريكية (فيتسجيرالد) الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة إيرانية في خطوة استفزازية”، مضيفا أن المدمرة غادرت المنطقة بعد استمرار التحذير.

ولدى سؤاله عن التحذير، قال المسؤول أمريكي لرويترز “لم تؤثر هذه الواقعة على مهمة فيتسجيرالد، وأي تقارير تزعم خلاف ذلك هي أكاذيب ومحاولات من الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات مضللة”.

وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته، وقال إن الهليكوبتر الإيرانية من طراز إس.إتش-3 “سي كنج”. وأضاف أن الواقعة حدثت بالكامل في المياه الدولية.

تأتي الواقعة بعد ضربات أمريكية الشهر الماضي على منشآت نووية إيرانية تقول واشنطن إنها جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.