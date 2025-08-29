إيران تهاجم تفعيل آلية الزناد وتصفه بالتصرف الاستفزازي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد الخاصة بالاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 تُعد “تصرفا استفزازيا وغير لائق”، مؤكداً أن طهران ستتخذ الإجراء المناسب رداً على هذا القرار.

وأوضح عراقجي في مكالمة هاتفية مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة لجنة الاتفاق النووي، كايا كالاس، أن تفعيل الآلية “يزيد الشكوك حيال النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران، ويجعل متابعة المسار الدبلوماسي أكثر تعقيداً”.

إيجاد حل دبلوماسي

في المقابل، شددت كالاس على أهمية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية، معربة عن استعدادها للقيام بدور يسهّل مسار الحوار، ودعت إلى استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين لضمان بقاء الدبلوماسية كخيار مطروح.

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) أو ما تعرف بالترويكا الأوروبية، رسمياً، اليوم الخميس، أنها أعلمت مجلس الأمن الدولي بقرارها تفعيل آلية الزناد، وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لأنه “لا ينبغي المضي قدماً في التصعيد النووي”. إلا أنه أكد في منشور على “إكس” أن “هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية”، مضيفاً أن الدول الثلاث مصممة على الاستفادة من فترة الثلاثين يوماً لفتح باب الحوار مع إيران.

جاءت تلك التطورات فيما يرتقب أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة/ لبحث قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران.

فيما أعدت روسيا والصين مسودة قرار لمجلس الأمن يطلب تمديد الاتفاق النووي الإيراني.