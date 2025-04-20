إيران: جولة مفاوضات جديدة مع أميركا في مسقط بحضور وسطاء

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة على مستوى الخبراء، المقررة يوم 23 أبريل الجاري، ستقعد بحضور وسطاء في سلطنة عمان.

وقال غريب أبادي أمام لجنة الأمن الوطني في البرلمان الإيراني: “يُعقد اجتماع الخبراء الفنيين لبحث تفاصيل المفاوضات في مسقط بحضور وسطاء. تعمل الأطراف حاليا على وضع مبادئ إجراء المفاوضات”.

كما أضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن هذه المسألة تعد خطا أحمرا في المفاوضات بالنسبة لطهران.

تفكيك البنية التحتية النووية

في موازاة ذلك أفادت “إسرائيل هايوم” نقلاً عن مصادر قولها إن مفاوضات أميركا مع إيران ستنهار بمجرد تقديم واشنطن لمطالبها.

بدوره كشف مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يدير المفاوضات مع إيران بطريقته ويعلم ما يفعله.

وأضاف أن إدارة ترامب متمسكة بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية.

جولة ثانية في روما

يذكر أنه في 19 أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة في روما جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان.

وترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف، وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

فيما من المقرر أن يجتمع عراقجي وويتكوف في 26 أبريل المقبل، بعد مشاورات على المستوى الفني في 23 أبريل.

وعقب الجولة الثانية، أعلنت وزارة خارجية عمان أن الولايات المتحدة وإيران تبحثان اتفاقا يسمح لطهران بالاحتفاظ بإمكانيات تطوير الطاقة النووية السلمية.