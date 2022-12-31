إيران.. حرق لافتات سليماني ليلًا واعتقال العشرات من سوق طهران

مع استمرار الاحتجاجات في مدن عدة، هاجمت قوات الأمن الإيراني المتظاهرين في سوق في العاصمة طهران، واعتقلت عددًا منهم، وذلك وفق ما نشر موقع إيران إنترناشيونال، اليوم السبت.

فقد شهدت عدة مناطق في طهران شعارات مناهضة للنظام، كما أضرم المتظاهرون النيران في لافتات ذكرى مقتل قاسم سليماني في مناطق في العاصمة، ورددوا شعار “الموت لخامنئي” في بكرج.

وفي مدينة إيذه، شارك الأهالي، مساء الجمعة، في دفن رمزي لمحمد أحمدي أحد الضحايا الذين قتلتهم قوات الأمن.

هذا ورددت مجموعة من المواطنين في منطقة بونك الواقعة غربي طهران، مساء الجمعة، شعارات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية. وكانت شعارات “الموت لخامنئي”، و”الموت للجمهورية الإسلامية”، و”الموت للنظام قاتل الأطفال”، و”خامنئي الضحاك سنقتلك”، من بين الهتافات الليلية لمتظاهري منطقة بونك.

كذلك شهدت منطقة سعدات آباد في طهران أيضًا شعارات ليلية لمجموعة من المتظاهرين مساء الجمعة، من بينها: “الموت للديكتاتور” و”هذا العام هو عام الدم، خامنئي سيحطم”.

وفي نارمك الواقعة شرقي طهران، هتفت مجموعة من المتظاهرين، مساء الجمعة، بشعارات مناهضة للنظام من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية. وكانت شعارات “الموت لخامنئي”، و”الموت للديكتاتور” من بين الهتافات الليلية التي أطلقها المحتجون في نارمك.

وأشعل المتظاهرون، مساء الجمعة، النار أيضًا في لافتة تحتوي على دعاية عليها صورة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على طريق الإمام علي السريع في طهران.

وفي شارع هاشمي جنوبي طهران، منطقة سعيد آباد، أضرمت مجموعة من المتظاهرين النار في لافتة تحمل صورة سليماني.

كما شهدت مناطق من مدينة كرج احتجاجات في الشوارع وشعارات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، وأشعلت مجموعة من المتظاهرين النار في شارع دانش آموز بمدينة كرج ورددوا هتافات مناهضة للنظام.

وردد المتظاهرون في كرج هتافات مثل “سنقاتل سنموت وسنسترد إيران” و”الموت لخامنئي” و”هذا العام هو عام الدم، خامنئي سيحطم”.