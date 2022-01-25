إيران على أعتاب موجة سادسة من كورونا.. وتوقعات بإعادة فرض القيود

تواصل إيران تسجيل أرقام مرتفعة بفيروس كورونا بالتزامن مع انتشار المتحور أوميكرون، ما دفع السلطات الصحية إلى إطلاق تحذيرات من أن البلاد باتت على أعتاب الموجة السادسة من الجائحة.

وقال أمين اللجنة العلمية لمواجهة كورونا حميد رضا جماعتي، الثلاثاء، إن التقارير تشير إلى أننا مقبلون على الموجة السادسة بسبب تفشي المتحور أوميكرون، داعيا إلى ضرورة العمل على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، وإلزام المواطنين بالتعليمات الصحية، وخاصة وضع الكمامات.

وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن الموجة السادسة بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن عدد المصابين في تزايد مستمر بسبب المتحور أوميكرون.

وأعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي أن السلطات ستعيد فرض القيود إذا زاد تفشي المتحور أوميكرون ولم يلتزم المواطنون بالإرشادات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، عن تسجيل 23 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 132274 وفاة، فضلاً عن تسجيل 9378 إصابة جديدة.