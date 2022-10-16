إيران عن دعم بايدن للاحتجاجات: تدخّل في شؤون الدولة الإيرانية

أعلنت إيران رفضها دعم الرئيس الأميركي “جو بايدن” للاحتجاجات التي خرجت في شتى أنحاء البلاد عقب وفاة الشابة “مهسا أميني”، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال بايدن، معلّقًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها إيران منذ أسابيع عقب وفاة مهسا أميني في 16 أيلول، إنه فوجئ بشجاعة الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” قوله “يوم السبت… تدخّل بايدن في شؤون الدولة الإيرانية من خلال دعم الشغب… في الأيام الماضية، حاولت الإدارة الأميركية باستماتة تأجيج الاضطرابات في إيران تحت ذرائع مختلفة”.

وتشكّل الاحتجاجات أحد أخطر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979، إذ امتدت المظاهرات إلى جميع أنحاء البلاد وردد البعض هتاف “الموت لخامنئي”، في إشارة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.