إيران.. قتلى وجرحى بهجوم على دورية شرطة في مدينة إيرانشهر

قالت وكالة فارس للأنباء إن مسلحين مجهولين فتحوا النار اليوم الجمعة على مركبة للشرطة كانت تقوم بدورية في مدينة إيرانشهر بجنوب شرق إيران مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، بما في ذلك مسلحون سنة وانفصاليون، يقولون إنهم يقاتلون من أجل الحصول على مزيد من الحقوق وقدر أكبر من الاستقلال.

وتتهم إيران بعضهم بأنهم على صلة بقوى أجنبية وبالتورط في عمليات تهريب عبر الحدود وأعمال تمرد.